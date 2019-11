vor 32 Min.

Zwei Unfälle in nur zwei Tagen: Polizei zeigt Busfahrer an

Plus An zwei Tagen nacheinander war ein Busfahrer im August in Unfälle im Raum Aichach verwickelt. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse. Sie hat den Mann angezeigt.

Von Nicole Simüller

Es klang zunächst nach sehr viel Pech: An nur zwei Tagen in Folge war ein Busfahrer im August in zwei Unfälle im Raum Aichach verwickelt. Am 28. August krachte er auf der Kreisstraße AIC 1 nördlich von Inchenhofen in Richtung Pöttmes frontal in ein entgegenkommendes Auto, nachdem er mit seinem leeren Linienbus nach damaligen Angaben der Polizei in einer Kurve über die Mittellinie geraten war. Der Autofahrer, 24, konnte nicht ausweichen. Er wurde schwer verletzt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Wie die Aichacher Polizei damals auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, war derselbe Busfahrer einen Tag zuvor an einem weiteren Unfall nahe dem Aichacher Stadtteil Walchshofen beteiligt: Anfangs hieß es, ein unbekannter Mercedesfahrer habe - ebenfalls auf der Kreisstraße AIC 1 - einen Traktor überholt und den entgegenkommenden Bus übersehen. Dessen Fahrer, 36, habe seinen mit mindestens sechs Passagieren besetzten Bus an den Straßenrand gelenkt, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, worauf der Bus in den Graben gerutscht sei. Polizei zeigt Busfahrer unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat an Inzwischen hat die Polizei neue Erkenntnisse. Sie lassen die Unfälle in einem anderen Licht erscheinen – insbesondere den, bei dem ein Mercedesfahrer den Bus abgedrängt haben soll. Wie Peter Löffler, Sprecher der Aichacher Polizei, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, haben die Beamten den Busfahrer inzwischen wegen Vortäuschens einer Straftat angezeigt. Weitere Details dazu gibt Löffler nicht bekannt. Die Anzeige wurde inzwischen an die Staatsanwaltschaft Augsburg weitergeleitet. Auch im Zusammenhang mit dem Frontalzusammenstoß bei Inchenhofen leitete die Polizei eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft weiter – wegen Straßenverkehrsgefährdung. Löffler zufolge stand der Fahrer nach Erkenntnissen der Polizei zur Zeit des Unfalls unter dem Einfluss von Medikamenten.

Themen folgen