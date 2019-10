17:01 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall auf der B300

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der B300 bei Aichach sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Laut Polizeibericht passierte der Unfall gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 300 zwischen den beiden Anschlussstellen Aichach-Ost und Aichach-Süd. Die beiden beteiligten Autofahrer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Auto in Richtung Dasing gefahren und hatte übersehen, dass eine vor ihm fahrende 48-jährige Frau ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste. Es entstand bei dem Zusammenprall ein Gesamtschaden von etwa 15000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Stauungen, so die Polizei. (AN)