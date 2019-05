00:34 Uhr

Zwei neue Notinseln für Kinder im Kreis

Rotes Kreuz öffnet Tür für Kinder in Not

Auch die beiden Kleiderläden des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) „Anziehend“ in der Gerhauserstraße in Aichach und in der Ludwigstraße in Friedberg sind ab sofort Notinseln. Hier finden Kinder Zuflucht, wenn sie in Not geraten, Angst haben oder Schutz brauchen. Landrat Klaus Metzger freut sich als BRK-Kreisvorsitzender besonders über die beiden neuen Notinseln. Gemeinsam mit Geschäftsführer Robert Erdin und Claudia Bayer vom BRK-Kreisverband brachte er in Aichach das Signet am Schaufenster an.

Der Landrat ist im Landkreis Aichach-Friedberg auch Schirmherr der Notinseln. Ein paar wenige Kriterien müssen die Geschäfte erfüllen, um Notinsel zu werden: Die Räume müssen im Erdgeschoss liegen und es darf sich nicht um ein Hinterhofgeschäft handeln. Die Ladentür darf während der Öffnungszeiten nicht verschlossen sein und sie muss ohne Klingeln zu öffnen sein.

Eine Handlungsanweisung im Geschäft erläutert den Mitarbeitern, wie sie im Notfall eine Hilfskette in Gang setzen, indem sie beispielsweise die Notruf-Nummer wählen oder die Eltern verständigen. Auf diese Weise können Kinder in Not die gekennzeichneten Geschäfte aufsuchen und sicher sein, dass sie dort kompetente Hilfe finden. Für die teilnehmenden Betriebe fallen keinerlei Kosten an, diese übernimmt der Landkreis als Träger.

Die Stiftung Hänsel+Gretel hat das Projekt Notinsel 2002 initiiert und überträgt es seitdem bundesweit auf Städte, Gemeinden und Landkreise. Außer für Kinder können die Notinseln auch als Anlaufstelle für Hilfe suchende Frauen oder orientierungslose Menschen dienen. Deutschlandweit gibt es an über 230 Standorten an die 20000 Geschäfte, die das Notinsel-Symbol an der Tür angebracht haben.

Geschäftsinhaber, die mitmachen möchten, wenden sich an Wolfgang Müller im Landratsamt unter Telefon 08251/ 92-282 oder per E-Mail an notinsel@lra-aic-fdb.de. (AN)

