22.01.2019

Zwei neue Rektorinnen

Die Leiterin der Grundschulen Kissing, Annika Lauter, und die Leiterin der Grundschule Friedberg-Süd, Ruth Kotzian, wurden zu Rektorinnen ernannt. Ihre Urkunden erhielten sie aus den Händen von Schulamtsleiterin Ingrid Hillenbrand und Landrat Klaus Metzger. Annika Lauter war vorher Konrektorin an der Grundschule in Affing und als Multiplikatorin für den Lehrplan „Plus Grundschule“ im ganzen Landkreis tätig. Sie hat die schwedische und die deutsche Staatsbürgerschaft, spricht perfekt schwedisch und liebt Schweden als Urlaubsland. Ruth Kotzian war zuvor bereits als Konrektorin an der Grundschule Friedberg-Süd im Einsatz. Hervorzuheben ist ihre musikalische Begabung, sie leitet den Lehrerchor, spielt Querflöte bei den Gersthofer Blasharmonikern und singt gemeinsam mit ihren Schwestern in einem Egerländer Dreigsang.

Landrat Klaus Metzger lobte die „kluge Personalpolitik des Schulamtes“. Die Schulen hätten mit den beiden „hoch kompetente und engagierte, vor allem aber menschlich feine Schulleitungen.“ (AN)

