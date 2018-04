00:34 Uhr

Zwei schwere Unfälle in kurzer Zeit auf der Autobahn

Fahrer eines Sattelzugs fällt in Sekundenschlaf und rammt Sicherungsanhänger bei Olching. A8 lange gesperrt

Zwei ähnliche Unfälle sind am frühen Samstagmorgen in nur einer Stunde auf der A8 bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) passiert. Ein 45-Jähriger, der mit seinem Sattelzug in Richtung München unterwegs war, wurde gegen 5.20 Uhr schwer verletzt, als er ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei rammte.

Kurz vor dem Baustellenbeginn bei der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck überholte er einen anderen Lastwagen. Als er vor ihm wieder auf die rechte Spur gewechselt hatte, verfiel er nach Polizeiangaben offenbar in einen Sekundenschlaf und nahm die Wegnahme der rechten Spur nicht mehr wahr. Er fuhr seitlich versetzt auf den Sicherungsanhänger auf, der an einen Lastwagen angekuppelt war.

Das Führerhaus des Unfallverursachers wurde erheblich beschädigt. Auch der mit Blumen und Milchprodukten beladene Sattelauflieger wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Münchner Klinikum gebracht. Anfangs gingen die Einsatzkräfte von lebensgefährlichen Verletzungen aus, was sich jedoch nicht bestätigte. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche.

Die Staatsanwaltschaft gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Laut Polizei räumte der Mann im Krankenhaus ein, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Sein Kontrollgerät konnte wegen der Schäden noch nicht ausgewertet werden. Der Schaden wird auf circa 100000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle waren neben den Feuerwehren Odelzhausen, Geiselbullach und Feldgeding auch ein Rettungswagen, ein Polizeihubschrauber, Mitarbeiter der Autobahnbetreibergesellschaft und Kräfte der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck eingesetzt. Weil Dieselkraftstoff ausgelaufen war, konnte die Nebenfahrbahn nicht für den Verkehr freigegeben werden. Die A8 wurde ab 6 Uhr in Richtung München mehrere Stunden gesperrt.

Etwa 45 Minuten nach diesem Unfall prallte ein weiterer Lastwagenfahrer gegen einen Verkehrssicherungsanhänger der Autobahnmeisterei, der beim Parkplatz Fuchsberg abgestellt und noch aktiviert war. Der Mann blieb unverletzt. Der Schaden beträgt rund 40000 Euro. (nsi)