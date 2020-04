vor 9 Min.

Zwei weitere Menschen im Landkreis sterben mit oder an Corona

Sechs Menschen im Landkreis sind inzwischen mit oder am Coronavirus gestorben. Rund 200 haben sich bislang infiziert. Die Hälfte ist wieder gesund.

Von Nicole Simüller

96 Menschen sind im Landkreis Aichach-Friedberg dem Gesundheitsamt zufolge aktuell mit Corona infiziert. 199 wurden bislang insgesamt mit positivem Testergebnis registriert, 103 davon sind bereits wieder gesund. Das teilte das Gesundheitsamt am Mittwoch in einem Pressegespräch mit. Am Dienstag waren es 182 insgesamt positiv Gestestete und 92 Genesene gewesen.Aufgrund der schubweise eingehenden Testergebnisse ist an den Zahlen jedoch keine lineare Entwicklung abzulesen.

In den Kliniken an der Paar werden derzeit 20 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, vier davon in Beatmung auf der Intensivstation. Zwei weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind seit Dienstag im Krankenhaus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen im Landkreis auf sechs, wobei nicht festgestellt werden könne, ob sie mit oder am Coronavirus verstorben sind, wie das Gesundheitsamt betonte.

18 Bewohner im AWO-Heim in Aichach mit Coronavirus infiziert

Im AWO-Heim in Aichach hat sich die Anzahl der Bewohner mit einer Covid-19-Erkrankung auf insgesamt 18 erhöht. Es ist kein weiterer Bewohner verstorben. Bei acht dort beschäftigten Personen fiel der Corona-Test positiv aus.

Um die Situation in den Heimen im Landkreis möglichst stabil zu halten und diese in ihren Anstrengungen gegen das Coronavirus zu unterstützen, wird der Austausch zwischen dem Gesundheitsamt, den Heimen und den niedergelassenen Ärzten weiter intensiviert. Jedes Heim hat nun einen Pandemiebeauftragten, die niedergelassenen Ärzte sind dabei, dort über „Heimärzte“ Synergien zu schaffen. Das bedeutet, das nicht mehr die individuellen Hausärzte der Patienten in die Heime kommen, sondern jedem Heim eine begrenzte Anzahl von Ärzten zugewiesen wird. Sie übernehmen dort die medizinische Versorgung der Patienten. Dieser Schritt soll helfen, den Publikumsverkehr in den Einrichtungen weiter zu reduzieren.

Bundeswehr hilft an der Corona-Teststation in Aichach mit

Die zweite tägliche Schicht an der Teststation in Aichach ging am Mittwoch an den Start, unter anderem mit Unterstützung der Bundeswehr. Dieser zusätzliche Weg steht laut Landratsamt grundsätzlich allen offen, die typische Symptome haben. Rund 30 Personen wurden dort von den niedergelassenen Ärzten aus dem Landkreis getestet. Laborkapazitäten für diese Tests stehen zur Verfügung, so dass zügig mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Getestet werden bei dieser zweiten Schicht jeden Tag ausschließlich Personen, die von ihrem Hausarzt oder von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), erreichbar unter der Telefonnummer 116 117, dort zu einem Test angemeldet wurden und einen Termin erhalten haben. Menschen aus systemrelevanten Berufen werden auch weiterhin über das Gesundheitsamt dort getestet.

Landratsamt Aichach-Friedberg warnt vor Corona-Betrügern

Das Landratsamt warnt unterdessen vor Betrügern, die sich die Corona-Krise zunutze machen wollen. Immer wieder gebe es Meldungen, dass Betrüger sich beispielsweise als Mediziner ausgeben, um in ein Haus zu gelangen. Das Landratsamt weist daher darauf hin: Wenn Vertreter des Gesundheitsamtes oder der Kassenärztlichen Vereinigung einen Hausbesuch machen, melden sie sich vorher an und können sich ausweisen.

Das Corona-Bürgertelefon am Landratsamt, erreichbar unter 08251/92-444, ist auch über das Osterwochenende täglich erreichbar – von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 13 Uhr. Rund um die Uhr steht für Anliegen folgende Mailadresse zur Verfügung: Mail corona@lra-aic-fdb.de. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz ist weiterhin rund um die Uhr besetzt.

