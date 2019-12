vor 54 Min.

Zweijähriger in Klinik: 86-Jährige fährt Mutter samt Kinderwagen in Aresing um

In Nördlingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet.

Am Dienstagnachmittag übersah die Autofahrerin eine Fußgängerin und ihr Kind. Beide erlitten schwer Verletzungen.

Am Dienstag ereignete sich gegen 15:45 Uhr in Aresing ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind schwer verletzt wurde. Eine 86-jährige Gachenbacherin fuhr mit ihrem Auto die Weilacher Straße in Richtung Flammensbach entlang. Am Ortsende übersah sie laut Polizei wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 34-Jährige Frau, die zu Fuß mit dem Kinderwagen am Straßenrand unterwegs war. Das Auto erfasste die Fußgängerin und ihren zweijährigen Sohn im Kinderwagen. beide wurden auf die Angrenzende Wiese geschleudert.

Nach Unfall: Zweijähriger mit Gesichtsverletzungen in der Kinderklinik

Die Mutter zog sich hierbei eine Beckenfraktur und Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der kleine Junge erlitt blutende Gesichtsverletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Dort wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. (AN)

Themen folgen