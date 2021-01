vor 54 Min.

Zweimal Alarm: Feuerwehr Pöttmes rückt aus

Kurz nacheinander wird die Pöttmeser Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag zweimal alarmiert. In beiden Fällen ist aber ein Einsatz unnötig.

Kurz hintereinander ist in Pöttmes am späten Mittwochnachmittag Feueralarm ausgelöst worden. Die Mannschaft rückte gegen 16.30 Uhr zunächst zum Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard aus. Danach ging es in den Wald bei St. Othmar. In beiden Fällen war ein Eingreifen aber nicht nötig.

Im Pflegezentrum stand ein Joghurtbecher auf der warmen Herdplatte

Kommandant Richard Hammerl berichtet kurz nach 18 Uhr auf Anfrage unserer Redaktion, dass zuerst die Brandmeldeanlage des Pflegezentrums ausgelöst hatte. Ursache war ein Joghurtbecher auf einer noch warmen Herdplatte. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Es war damit getan, dass der Kunststoff von der Platte genommen wurde.

Aus einem Waldstück bei St. Othmar steigt Rauch auf

Wenig später ging die Meldung ein, es rauche aus einem Waldstück bei St. Othmar. Es dauerte eine Zeit lang, bis die Feuerwehr am Brandort ankam. Die Waldwege seien völlig vereist gewesen, schildert Hammerl. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauch von einem Boschholzfeuer stammte, das vorschriftsmäßig beaufsichtigt war. (jca)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen