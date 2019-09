vor 53 Min.

Zweiter Bauabschnitt in Pöttmes beginnt

Arbeiten an der Schrobenhausener Straße gehen ab Montag weiter. Was das für Autofahrer bedeutet

Die Arbeiten zur Erneuerung der Schrobenhausener Straße in Pöttmes gehen ab nächster Woche weiter. Am Montag, 9. September, beginnt der zweite Bauabschnitt. Das teilte das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Es ist bei den Arbeiten an der Pöttmeser Ortsdurchfahrt federführend, da es sich bei der Schrobenhausener Straße um eine Staatsstraße handelt.

Nach dem Betriebsurlaub der Baufirma konzentrieren sich die Arbeiten ab Montag zwei Wochen lang auf den Bereich zwischen dem Edeka- und dem Lidl-Supermarkt. In dieser Zeit werden die Randsteine und die Entwässerungseinrichtungen erneuert.

Die Zufahrt zum Lidl-Markt ist während des zweiten Bauabschnitts von Osten her möglich. Die Zufahrt zum Edeka-Markt erfolgt wie bisher von Westen von der Metzgerei Reidinger her. Wegen der Arbeiten an den Randsteinen ist eine Zufahrt vom Volksfestplatz zur Schrobenhausener Straße und umgekehrt nicht möglich. Das Staatliche Bauamt Augsburg empfiehlt daher für den Zugang zum Sportgelände des TSV Pöttmes, am Volksfestplatz zu parken und zu Fuß zum Sportgelände zu laufen.

Für die kommende Bauphase wird am Volksfestplatz zudem eine Ersatzhaltestelle für die Busse eingerichtet. Der Busbahnhof an der Schrobenhausener Straße wird dem Bauamt zufolge aufgrund der Arbeiten weder von Osten noch von Westen erreichbar sein.

An der bestehenden großräumigen Umleitung für den überörtlichen Verkehr über Klingsmoos und Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in beiden Richtungen ändert sich nichts. Weil viele Auto- und Lastwagenfahrer sich – zum Teil geleitet von ihren Navis – kürzere Wege durchs Wohngebiet suchen, ist dort der Ärger bei manchen Anwohnern groß. Sie klagten, wie berichtet, über Lärm und teils hohe Geschwindigkeiten des Verkehrs.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet weiterhin alle Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme sowie alle Betroffenen um Geduld. Voraussichtlich bis November sollen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt noch dauern.

Die Schrobenhausener Straße wird ab der Einmündung der Unterfeldstraße knapp einen Kilometer weit in östlicher Richtung ausgebaut. Zugleich erneuert die Marktgemeinde Pöttmes die Gehwege und verbreitert sie zum Teil. (AN)

