Zweithöchster Stand seit Pandemie-Beginn: Corona-Inzidenz springt auf 205

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist deutlich gestiegen. Sie liegt laut RKI am Donnerstag bei 205. Womit der Sprung zusammenhängt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist explosionsartig gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt sie am Donnerstag bei 205 - und damit gut 50 Prozent höher als noch am Vortag (132,9). Seit Beginn der Pandemie bewegte sich die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nur einmal über diesem Wert: am 6. November. Für diesen Tag waren - damals noch vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) - 218 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden.

Corona: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg steigt deutlich

Zum Vergleich: In Bayern liegt die Inzidenz laut RKI bei 180, in ganz Deutschland bei 161. Dass die Zahlen im Wittelsbacher Land so deutlich gestiegen sind, liegt unter anderem an Meldeverzögerungen: Während das RKI am Mittwoch für den Landkreis keinen einzigen neuen Corona-Fall registriert hatte, waren es am Donnerstag auf einmal 144. Dagegen hatte das Landratsamt in den vergangenen Tagen kontinuierlich neue Fälle gemeldet.

39 Bewohner einer Asylunterkunft in Friedberg Corona-positiv

Betroffen waren zuletzt mehrere Schulen und Betreuungseinrichtungen - sowie jüngst auch eine Asylunterkunft in Friedberg. Wie am Mittwoch bekannt wurde, sind dort - durch PCR-Tests bestätigt - 39 Bewohner Corona-positiv. In der Familienunterkunft leben insgesamt 66 Personen, davon 25 Erwachsene und 41 Kinder. Beengte Wohnverhältnisse gelten als großer Risikofaktor für Ansteckungen.

Keine unmittelbare Folgen für Corona-Regeln im Landkreis

Unmittelbar hat der deutliche Anstieg der Corona-Zahlen keine Folgen für das Wittelsbacher Land: Für Schulen und Kitas ist in Bayern weiterhin der Schwellenwert 100 maßgeblich. Sollte die Inzidenz auch Freitag und Samstag über der 200er-Marke liegen, ergeben sich im Vergleich zur derzeit geltenden "Corona-Notbremse" nur in einem Bereich Veränderungen: Der Einzelhandel dürfte keine Kunden mehr in die Geschäfte lassen. Während bei Inzidenzwerten zwischen 100 und 200 Einkäufe mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") und negativem Corona-Test möglich sind, können Kunden ab 200 nur noch vorbestellte Ware im Geschäft abholen ("Click & Collect").

