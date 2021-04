Zweithöchster Stand seit Pandemie-Beginn: Inzidenz springt auf 205

Die Inzidenz in Aichach-Friedberg ist deutlich gestiegen. Unterdessen ist ein weiterer Corona-Todesfall zu beklagen. Wie viel Impfstoff den Landkreis erreicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist explosionsartig gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag sie am Donnerstag bei 205 - und damit deutlich höher als noch am Vortag (132,9). Seit Beginn der Pandemie bewegte sich die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nur einmal über diesem Wert: am 6. November. Für diesen Tag waren - damals noch vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) - 218 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden.

Corona: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg steigt deutlich

Dass der Anstieg im Wittelsbacher Land so deutlich ausfällt, liegt unter anderem an Verzögerungen in der Meldekette zwischen Gesundheitsamt, LGL und RKI. Das bestätigt das Landratsamt. Demnach seien die Landkreis-Zahlen von Dienstag am selben Tag verschickt worden, aufgrund eines Serverproblems jedoch erst am Mittwoch beim LGL angekommen und deshalb erst in die RKI-Inzidenz von Donnerstag eingeflossen. Der für Mittwoch gemeldete Wert 132,9 war also deutlich zu niedrig.

Unmittelbar hat der deutliche Anstieg der Corona-Zahlen noch keine Folgen für das Wittelsbacher Land: Für Schulen und Kitas ist in Bayern weiterhin der Schwellenwert 100 maßgeblich. Der Einzelhandel darf nach jetzigem Stand mindestens bis Samstag mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") und negativem Corona-Test öffnen. Das könnte sich jedoch ändern, wenn die kürzlich bundesweit beschlossene Inzidenzgrenze dafür (150) auch in Bayern heruntergesetzt wird.

39 Bewohner einer Asylunterkunft in Friedberg Corona-positiv

Neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt Friedberg von der Geschwister Scholl Mittelschule Aichach sowie vom Kindergarten Unterschneitbach. Nachdem dort jeweils eine Person positiv getestet wurde, müssen jeweils über 20 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Am Aichacher Krankenhaus werden derzeit neun Corona-Patienten behandelt. Fünf Personen liegen auf der Intensivstation, davon müssen vier beatmet werden. Hinzu kommen zwei Verdachtsfälle.

Unterdessen ist eine weitere Person im Landkreis im Zusammenhang mit der Pandemie ums Leben gekommen. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Wittelsbacher Land auf 92.

So viele Impfdosen erhält der Landkreis in der kommenden Woche

Wie das Landratsamt außerdem mitteilt, erhält der Landkreis in der kommenden Woche Impfstoff für insgesamt 2600 Impfungen. Für die darauffolgenden Wochen seien für die beiden Impfzentren im Landkreis aktuell rund 3500 Dosen wöchentlich angekündigt. In der Priorisierungsgruppe 2 gab es laut Landratsamt in den vergangenen Tagen rund 1000 neue Impfregistrierungen.

Lesen Sie dazu auch: