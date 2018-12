22.12.2018

Zwischen Trauer und Freude

Bandbreite der Ereignisse im Rückblick von Bürgermeister Habermann auf 2018

In seinem Jahresrückblick in der Stadtratssitzung ging Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann auf die 32 Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse ein. Dabei wurden nicht weniger als 458 Punkte auf den Tagesordnungen behandelt. Er erwähnte die traurigen Ereignisse wie das Zugunglück im Mai am Bahnhof ebenso wie die erfreulichen, darunter die endgültige Freigabe der vierspurigen B300, der sanierten Bahnhofstraße und die Einweihung des neuen Krankenhauses.

Außerdem berichtete Habermann von den „vielen tollen Festen“ und dem Christkindlmarkt, der immer mehr Menschen anziehe. Seinen Dank an die Verwaltung verband Habermann mit dem Hinweis, dass diese von der personellen Besetzung her manchmal „fast auf dem Zahnfleisch“ dahergekommen sei. Im neuen Jahr steht wieder ein umfangreiches Bauprogramm an: Neugestaltung der Oberen Vorstadt, die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt sowie zahlreiche Vorhaben im Bereich der Straßen. Was staatliche Vorgaben und Bürokratie angeht, hatte Habermann ein aktuelles Beispiel parat. Innerhalb von zehn Minuten seien am Donnerstag per E-Mail zehn Rundschreiben bei der Stadt eingegangen. Und nicht zuletzt geht der Blick bereits voraus ins Jahr 2020 mit der Landesausstellung. Die letzte Stadtratssitzung im Jahr 2018 klang mit einem Imbiss aus, der in Anlehnung an die Partnerstadt Gödöllö ungarisch ausfiel.

Harmonie und Frieden müssten weiter der Leitgedanke sein im stadtpolitischen Handeln, betonte Zweiter Bürgermeister Helmut Beck. „Wir sollten die Voraussetzungen schaffen“, so der CSU-Fraktionschef, „dass sich die Bürger wohlfühlen.“ Die Arbeiten an der Bahnhofstraße bis zur Stadtpfarrkirche seien in Rekordzeit erledigt worden. Als Beck auf das „topmoderne Krankenhaus“ zu sprechen kam, versicherte er: „Wir müssen alle Kräfte bündeln, um die Geburtshilfe wieder zu öffnen.“ Außerdem gelte es, die Arbeitsbedingungen für die Verwaltung zu verbessern. Karl-Heinz Schindler schenkte als Dritter Bürgermeister und Fraktionschef der SPD seinem „Chef“ neben Kaffee und Schokolade ein Multifunktionsspiel. Dann äußerte er sich zum Stadtrat: „Das Diskussionsklima empfinde ich schon seit Langem als sehr angenehm.“ Wer immer auf sein Recht poche, der habe am Ende wunde Finger. Erol Duman sprach für die BZA; das Bündnis Zukunft Aichach bildet eine Fraktionsgemeinschaft mit CWG (Christliche Wählergemeinschaft) und FDP. Er forderte: „Persönliche Eitelkeiten und Befindlichkeiten sollten wir zurückstellen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich für eventuelle Missverständnisse zu entschuldigen. Ich erwarte dasselbe auch von Ihnen. Zuhören ist die Grundlage des Verstehens.“ (jeb)

