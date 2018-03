vor 43 Min.

Zwischenwesen im Aichacher Köglturm

Silke Bachmann und Doris Leuschner stellen ab 7. April aus

Im zweiten Teil der Veranstaltungsreihe „Wechselspiel – Spielwechsel“ bespielen die Künstlerinnen Silke Bachmann und Doris Leuschner im April den historischen Köglturm in Aichach auf Einladung des Aichacher Kunstvereins mit der Gemeinschaftsausstellung „Zwischenwesen“.

Aus unterschiedlichen Blickwinkeln reflektieren die beiden Künstlerinnen den Umgang des Menschen mit sich selbst und seinem Lebensraum: Für die Bildhauerin Doris Leuschner ist die Natur zentrale Inspirationsquelle. Vordergründig einfache Organismen, die in den noch weitgehend unerforschten Tiefen den Ozeans leben oder dem Mikrokosmos entstammen, lässt sie auf die scheinbar überlegene menschliche Kultur treffen. Silke Bachmanns Gemälde und Zeichnungen hingegen scheinen tief ins Unbewusste einzutauchen – sie wirken wie Dokumente einer Forschungsreise in eine geheimnisvoll vertraute, im Körperinneren verborgene Welt. Nachttiere verschmelzen mit Menschen, das Innerste tritt in die Außenwelt.

Gemeinsam ist dem Werk der beiden Künstlerinnen die organische Form ihrer Mischwesen, in denen Vorhandenes und Fiktion zu eigentümlichen Erfindungen verwachsen. (AN)

Eröffnet wird die Ausstellung im Köglturm, Hinterm Turm 4, in Aichach mit einer Vernissage am Samstag, 7. April, um 14 Uhr. Möglichkeit für eine Begegnung mit den Künstlerinnen bietet ein Künstlergespräch am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung bis zur Finissage am 29. April jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie auf Anfrage. Kontakt über www.kunstverein-aichach.de.