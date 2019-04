08:42 Uhr

Zwölfjähriger stürzt mit Rad und ist nicht ansprechbar

Ein Zwölfjähriger ist in Baar mit dem Fahrrad gestürzt und kurzzeitig nicht ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Klinik

Ein zwölfjähriger Schüler ist am Montagabend in Baar vom Fahrrad gestürzt. Laut Polizei war der Schüler gegen 17.30 Uhr auf dem Kirchweg unterwegs. Er sei offenbar aus Unachtsamkeit zu Fall gekommen, so die Polizei. Der Bub war kurzzeitig nicht ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber flog ihn deshalb ins Krankenhaus. Bei dem Sturz erlitt der Zwölfjährige leichte Verletzungen. (AN)

Themen Folgen