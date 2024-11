Unfall auf der A8 mit zwei Lastwagen: rechte Fahrspur bei Adelzhausen gesperrt

Zu einem Unfall mit zwei Lastwagen ist es am Mittwochvormittag auf der A8 gekommen. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Anfrage mitteilte, passierte der Zusammenstoß zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Adelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gegen 8 Uhr. Der Verkehr staute sich daraufhin über mindestens einen Kilometer in Richtung Odelzhausen zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der rechte Fahrstreifen im Unfallbereich noch bis 10.30 Uhr oder länger gesperrt sein könnte.

Unfall auf der A8: Kaputter Lastwagen auf Standstreifen muss abgeschleppt werden

Laut Polizei stand einer der beiden Lastwagen auf dem Standstreifen. Der Fahrer des zweiten Lastwagens geriet offenbar aus Unachtsamkeit ebenfalls auf den Standstreifen und streifte das stehende Fahrzeug. Dabei wurde insbesondere der Auflieger stark beschädigt. Auch Ladung gelangte so auf die Fahrbahn. Da der kaputte Laster nicht mehr fahrbereit ist, muss er nun abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben zum Glück niemand. Der Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen bei mindestens 30.000 Euro.