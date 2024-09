Die Arbeiten an der Zeller Straße in Baar sind fast fertig. Am Montag soll die Deckschicht aufgebracht werden. Im Gemeinderat herrschte bei dem Thema dennoch nicht reine Zufriedenheit.

