Große Bühne für angehende Kinderpfleger der Berufsfachschule

Groß gefeiert wurden die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Kinderpflege Aichach-Friedberg in der Aula der Berufsschule Aichach. Zahlreiche Gäste, darunter Familienangehörige, Lehrkräfte und Claudia Eser-Schubert, dritte Bürgermeisterin der Stadt Friedberg, waren laut Mitteilung gekommen, um den 49 angehenden Kinderpflegerinnen und -pflegern zu gratulieren. Auch zehn Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik erhielten ihr Zeugnis zum Berufsabschluss in der Kinderpflege. Aufgrund eines Schulversuches, an dem die Schule teilnimmt, konnten diese sich freiwillig den Prüfungen in der Kinderpflege unterziehen.

Begrüßt wurden die Gäste von Simone Müller, die als Außenstellenleiterin zuständig für die Leitung der Berufsfachschule für Kinderpflege ist. Sie führte durch die Veranstaltung, die von Dorothea Sirch am Piano und Theresa Roth an der Gitarre musikalisch umrahmt wurde. Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg würdigte die Absolventen der Berufsfachschule und betonte die große Verantwortung sowie die vielfältigen Erziehungsaufgaben, die die angehenden Fachkräfte in der Kinderpflege in Zukunft übernehmen werden. Sie zitierte unter anderem Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Sie fügte hinzu: „Wer Liebe sät, wird Liebe ernten.“ Damit unterstrich Nieberle-Schreiegg die Bedeutung von Empathie im zukünftigen Beruf, für den es derzeit nahezu eine Jobgarantie gäbe. Eser-Schubert wünschte den Absolventen alles Gute für ihren beruflichen Lebensweg.

Zeugnisse an der Fachschule für Kinderpflege: Notenschnitt von 1,5 und besser

Ein Höhepunkt der Feier war die Überreichung der Abschlusszeugnisse und Berufsurkunden, verbunden mit der Ehrung der acht Jahrgangsbesten mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser. Sie wurden mit einer Staatspreisurkunde der Regierung von Schwaben ausgezeichnet und erhielten einen Geldpreis. Jahrgangsbeste waren Christine Engelhardt, Schülerin der Berufsfachschule für Kinderpflege, und Sarah Seideneder, Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik, mit einem Notendurchschnitt von 1,0.

Anschließend drückten die Absolventinnen ihren Dank an die Lehrkräfte sowie an die Schulleitung für die Unterstützung während ihrer Ausbildung in unterhaltsamen Beiträgen der einzelnen Klassen aus. Unter anderem gab es einen kreativen Rückblick auf die Schulzeit in Form eines Märchens, das von Christina Englhart und Anna-Maria Balik vorgetragen wurde. Darüber hinaus wurden lustige Videoclips gezeigt, die die gemeinsamen Erlebnisse festhielten. Religionslehrer Robert Stuhler gab noch einen Impuls zum Thema Veränderungen. (AZ)

Die Besten des Jahrgangs Christina Englhart, 1,0; Sarah Seideneder, Fachakademie für Sozialpädagogik, 1,0; Sarah Helbrig, 1,06; Susanne Lieske, 1,20; Emmelie Schmidt, 1,33; Johanna Tyroller, Fachakademie für Sozialpädagogik, 1,33; Sophie-Astrid Brunner, 140; Rea Nike Rákosi, 1,40.