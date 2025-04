Blitzermarathon 2025: An diesen Messstellen müssen Sie aufpassen

Wer am 9. April mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, sollte besser auf der Hut sein: Am Mittwoch wird in Bayern wieder verstärkt geblitzt, um 6 Uhr morgens beginnt der zwölfte Blitzermarathon. 24 Stunden lang stehen die Beamtinnen und Beamten wieder an zahlreichen Strecken im Freistaat und messen Geschwindigkeiten, von den Autobahnen bis zu den Kreisstraßen – auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Blitzmarathon 2025 in Bayern: Karte der Messstellen rund um Aichach und Friedberg

Wie schon in den vergangenen Jahren hat das bayerische Innenministerium eine Liste mit den Messstellen veröffentlicht. Im Kreis Aichach-Friedberg wird an mehreren Standorten geblitzt, wie unsere Karte zeigt:

Hier finden Sie außerdem eine Liste der Messstellen:

A8 : Höhe Derching; außerorts Tempo 120

Affing-Anwalting : Staatsstraße 2381, Abschnitt 160, Höhe Rehlinger Straße; außerorts Tempo 80; Überholer

Aichach : Münchener Straße, Höhe Mühlenstraße; innerorts Tempo 50; Anwohnerbeschwerden

Aichach : B300, Abschnitt 1160, Höhe Obi-Baumarkt; außerorts Tempo 120; Unfallhäufung

Aichach : B300, Abschnitt 1200, Höhe Unterwittelsbach; außerorts Tempo 100; Unfallhäufung

Aindling : Staatsstraße 2035, Abschnitt 860, Höhe Gaulzhofen; außerorts Tempo 100; Schwerverkehr/Überholer

Dasing : AIC10/Aichacher Straße, Abschnitt 140, Höhe Trinkgut-Supermarkt; außerorts Tempo 60

Friedberg : Staatsstraße 2051/Aichacher Straße, Höhe Hallenbad; innerorts Tempo 30; Schule/Altenheim

Friedberg-Haberskirch : Hadubertstraße; innerorts Tempo 30

Friedberg-Rinnenthal : Staatsstraße 2051/Aretinstraße, Höhe Kindergarten Villa Kunterbunt; innerorts Tempo 30

Friedberg-Stätzling : Haberskircher Straße, Höhe Kindergarten St. Georg; innerorts Tempo 30

Kissing : B2/Münchener Straße 28a; innerorts Tempo 50

Kissing : AIC12/Ortsverbindungsstraße Ottmaring-Kissing; außerorts Tempo 80

Kühbach : B300, Abschnitt 1210; außerorts Tempo 80; Anhaltestelle Schwerverkehr

Kühbach : Windener Straße, Höhe Blumenstraße; innerorts Tempo 30; Anwohnerbeschwerden

Petersdorf-Alsmoos : AIC8/Aichacher Straße, Abschnitt 160, Höhe Rathaus; innerorts Tempo 50; Anwohnerbeschwerden

Petersdorf-Alsmoos : Staatsstraße 2035, Abschnitt 900, Höhe Ziegelstraße; außerorts Tempo 80; Abbiegesituation/Einmündung

Pöttmes : Staatsstraße 2035, Abschnitt 920, Höhe Sackergrundweg; außerorts Tempo 60; Ortsdurchfahrt geteilt

Rehling-Unterach : An der Lechleite; innerorts Tempo 50; Anwohnerbeschwerden

Ried : Staatsstraße 2052, Abschnitt 360, Höhe Högelwald-Parkplatz; außerorts Tempo 100

Schiltberg-Höfarten : AIC2/Allenberger Straße, Abschnitt 130; außerorts Tempo 70; Anwohnerbeschwerden

Todtenweis : AIC8/Hauptstraße, Abschnitt 120; innerorts Tempo 30; Schulweg

Bilanz des Blitzermarathons 2024 im Landkreis Aichach-Friedberg

Im gesamten Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums, darunter der Landkreis Aichach-Friedberg, erwischten die Kontrolleure beim vergangenen Blitzermarathon im April 2024 insgesamt 220 Temposünder. Pressesprecher Markus Trieb vom Polizeipräsidium Schwaben Nord sagt: „Die Bilanz des Blitzmarathons im vergangenen Jahr zeigt, dass immer noch zu viele Raser auf unseren Straßen unterwegs sind. Die spielen nicht nur mit dem eigenen Leben, sondern auch mit dem Leben anderer.“

Im Wittelsbacher Land geht zwar die Zahl der Verkehrsunfälle zurück: Waren es 2023 noch 3880, sank die Zahl 2024 auf 3599. Dafür endeten neun der Unfälle tödlich, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Markus Trieb sagt: „Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen.“ Dieses Fazit zog auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach dem Blitzermarathon im vergangenen Jahr: „Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten.“

Der Blitzermarathon wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „ROADPOL“ koordiniert. Der Freistaat Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ am Blitzermarathon. Vergangenes Jahr betreuten rund 2000 Beamtinnen und Beamte sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die rund 1500 Messstellen im Freistaat.

Alle Messstellen des Blitzermarathons 2025 in Schwaben/Oberbayern

Eine Übersicht über alle Standorte der Blitzer in der Region Schwaben/Oberbayern finden Sie in den Übersichten der einzelnen Landkreise oder auf einen Blick in unserer Karte für ganz Schwaben: