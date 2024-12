34 Kartons für die Johanniter-Weihnachtstrucker gefüllt

Die Grundschule Adelzhausen beteiligte sich heuer an der Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“. Insgesamt wurden 34 Kartons von vielen fleißigen Helfern zu Hause oder in der Klasse gefüllt. Am Abholtermin durften die Kinder helfen, alle Päckchen in den Lastwagen zu laden. Die Pakete machen sich in den Weihnachtstrucks der Johanniter bald auf den Weg, um rechtzeitig an ihren Zielorten in Südosteuropa anzukommen.

