Adelzhausen: 54 ABC-Schützen haben ihren ersten Schultag in Adelzhausen

Adelzhausen

54 ABC-Schützen haben ihren ersten Schultag in Adelzhausen

In den beiden ersten Klassen sind jeweils 27 Kinder.
    In die Klasse 1a mit Klassenlehrerin Barbara Maurer gehen 27 Kinder.
    In die Klasse 1a mit Klassenlehrerin Barbara Maurer gehen 27 Kinder. Foto: Raik Sämisch

    Insgesamt 54 ABC-Schützen, jeweils 27 in einer Klasse, hatten ihren ersten Schultag an der Grundschule in Adelzhausen. In der Klasse 1a ist die Klassenlehrerin Barbara Maurer, die Klasse 1b unterrichtet Christina Wiedenmann-Kast.

    Die Klasse 1b wird von Christina Wiedenmann-Kast unterrichtet.
    Die Klasse 1b wird von Christina Wiedenmann-Kast unterrichtet. Foto: Raik Sämisch
