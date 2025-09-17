54 ABC-Schützen haben ihren ersten Schultag in Adelzhausen

Insgesamt 54 ABC-Schützen, jeweils 27 in einer Klasse, hatten ihren ersten Schultag an der Grundschule in Adelzhausen. In der Klasse 1a ist die Klassenlehrerin Barbara Maurer, die Klasse 1b unterrichtet Christina Wiedenmann-Kast.

Die Klasse 1b wird von Christina Wiedenmann-Kast unterrichtet. Foto: Raik Sämisch