54 ABC-Schützen haben ihren ersten Schultag in Adelzhausen

Insgesamt 54 ABC-Schützen, jeweils 27 in einer Klasse, hatten ihren ersten Schultag an der Grundschule in Adelzhausen. In der Klasse 1a ist die Klassenlehrerin Barbara Maurer, die Klasse 1b unterrichtet Christina Wiedenmann-Kast.
