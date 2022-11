Adelzhausen

vor 17 Min.

Adelzhausen muss ab 2023 für Strom tief in die Tasche greifen

Plus Der Strompreis steigt für die Kommune im Durchschnitt auf das Zehnfache an. Der Gemeinderat denkt in seiner jüngsten Sitzung über Alternativen nach.

Von Gerlinde Drexler

Zehnmal so viel wie bisher muss die Gemeinde Adelzhausen durchschnittlich ab dem neuen Jahr für den Strom zahlen. Das Ergebnis der Bündelausschreibung des Gemeindetages, an dem sich die Gemeinde beteiligt hatte, teilte Zweiter Bürgermeister Peter Haug dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch mit. Er leitete die Sitzung für den erkrankten Bürgermeister Lorenz Braun.

