Adelzhausen

vor 33 Min.

Adelzhausen verliert gleich zwei Schlösser im Laufe der Geschichte

Plus Eine Burg im Zentrum und später eine auf dem heutigen Bäckerberg hat es in der Vergangenheit in Adelzhausen gegeben. Die Zeit überdauert hat jedoch keine von ihnen.

Von Gabriele und Dr. Hubert Raab

Adelzhausen zählt zu den ältesten urkundlich erstmals erwähnten Orten im Landkreis Aichach-Friedberg. Im Jahr 782, im 35. Regierungsjahr des Bayernherzogs Tassilo III., übergab ein Adalhelm zu seinem Seelenheil und zur Buße der Domkirche St. Maria in Freising seinen Besitz in dem nach ihm benannten Ort Adalhelmeshusir ("bei den Häusern des Adalhelm"). Dort hatte er gerade begonnen, eine Kirche zu bauen. Gut 400 Jahre später taucht dann um 1200/1210 mit Růdgerus de Adelhawsen und seinem Sohn Wolframus urkundlich erstmals der Adelzhauser Ortsadel auf. Erste Aufzeichnungen von einem Schloss oder einer Burg im heutigen Adelzhausen gibt es allerdings erst deutlich später.

