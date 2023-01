Adelzhausen

vor 1 Min.

Adelzhausener Böllerschützen begrüßen lautstark das neue Jahr

Plus Beim Neujahrsschießen am Bürgerhaus in Adelzhausen zieht Bürgermeister Lorenz Braun Bilanz.

Von Peter Haug

Spätestens nach dem ersten Salut hat in Adelzhausen auch der Letzte mitbekommen, dass ein neues Jahr begonnen hat. Nach zweijähriger Abstinenz konnten die Böllerschützen aus Adelzhausen, verstärkt durch die Böllerschützen Sittenbach, wieder traditionell das neue Jahr 2023 lautstark anschießen. Schussmeister Thomas Goldstein organisierte mit seiner Truppe das Neujahrsschießen am Bürgerhaus. Die Böllerabteilung unter seiner Leitung hat in den vergangenen Jahren wieder neue Schützen dazubekommen. Einige werden die Truppe nach Erwerb des Böllerscheins verstärken.

