Adelzhausen

11:30 Uhr

Adelzhausener Feuerwehr rückt 109-mal aus

Plus Bei der Generalversammlung beklagt Kommandant Gastl die Überforderung der Aktiven durch die Autobahneinsätze. Darunter leidet nicht nur die Einsatzbereitschaft.

Von Alice Lauria

109 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Adelzhausen im Jahr 2023. Zum Vergleich: 2022 waren es 49 und 2021 rückte die Wehr 79-mal aus. 1085 Stunden kamen dabei zusammen. 96 Einsätze davon spielten sich auf der Autobahn A8 ab. Das berichtete Kommandant Benjamin Gastl bei der Generalversammlung der Feuerwehr im Gasthof Dillitz. Das bringe die Freiwillige Feuerwehr an die Belastungsgrenze, betonten die Verantwortlichen der Wehr.

Bei 92 Einsätzen handelte es sich um technische Hilfeleistung, so Gastl. Dazu kamen 16 Brände, einmal kümmerte sich die Wehr um auslaufenden Kraftstoff und einmal gab es einen Fehlalarm. Von den 96 Einsätze auf der A8 waren 37 in Fahrtrichtung Stuttgart und 59 in Richtung München. 56-mal musste der Nachbarlandkreis Dachau angefahren werden und 44-mal handelte es sich um eine Anforderung des Verkehrssicherheitsanhängers (VSA). Fernab der Autobahn gab es noch zwei Einsätze auf der Staatsstraße 2338, sechs Einsätze im Gemeindegebiet Adelzhausen, zwei in der Gemeinde Dasing und drei in der Nachbargemeinde Sielenbach. In Summe wurden 1085 ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet, zog Gastl Bilanz.

