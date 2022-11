Adelzhauser Theaterverein füllt mit dem Stück "Da Haftlmacher" den Saal

Plus Nach zwei Jahren Pause überzeugt der Theaterverein Adelzhausen bei der Premiere die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem kurzweiligen Stück "Da Haftlmacher".

Nachdem der Theaterverein Adelzhausen coronabedingt zwei Spielzeiten aussetzen musste, meldet er sich heuer mit der bayerischen Komödie "Da Haftlmacher", einem Dreiakter von Peter Landstorfer, zurück und bietet zwei Stunden beste Unterhaltung. Bei der Premiere am Sonntag war der Saalbau Dillitz in Adelzhausen gut gefüllt. Jung und Alt amüsierten sich köstlich über die Darbietung der Laienschauspieler. Vier weitere Aufführungen sind noch geplant.