Adelzhausen

Agri-Photovoltaikanlage soll Plastiktunnel über Beeren ersetzen

Eine Agri-Photovoltaikanlage ähnlich wie diese auf Althegnenberger Flur will der Obsthof Mahl in Haunsried (Gemeinde Adelzhausen) über seinen Beerensträuchern bauen.

Plus Der Obsthof Mahl im Adelzhauser Ortsteil Haunsried geht ein laut Planerin "beispielhaftes Projekt" an. Im Juli könnte dafür Baurecht bestehen.

Von Gerlinde Drexler

Als "ein beispielhaftes Projekt" bezeichnete Marlene Theiner vom Planungsbüro Opla die geplante Agri-Photovoltaikanlage im Adelzhauser Ortsteil Haunsried. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch ging die Planerin per Videokonferenz mit dem Gremium die Stellungnahmen der Behörden zur Änderung des Flächennutzungsplans und dem Bebauungsplan "Sondergebiet Agri-Photovoltaik" durch.

