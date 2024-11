Am Sonntag starten die Adventswege

Dank vieler Familien, die sich bereit erklärt haben, an ihrem Haus eine weihnachtliche Dekoration im Lichterglanz erstrahlen zu lassen, führen in diesem Jahr zwei Adventswege durch Adelzhausen. Gestartet wird am Sonntag, 1. Dezember, am Bürgerhaus. Dort können die zehn Fenster der Krippenausstellung begutachtet werden. Von da an kommen jeden Tag zwei Häuser dazu. Der Weg endet am 24. Dezember an der Kirche St. Elisabeth. Die Routen sind am Bürgerhaus, an der Kirche, der Raiffeisenbank, dem Edeka und bei der Bäckerei ausgehängt. Zu bewundern sein werden die vielen verschiedenen Dekorationen bis zum 6. Januar. Das Kinderkirchen-Team von Adelzhausen hofft, dass sich viele Menschen auf den Weg machen und so vielleicht ein wenig dem vorweihnachtlichen Trubel entrinnen und sich eine kleine Auszeit an der frischen Luft gönnen. (pha)