Adelzhausen

06:30 Uhr

Arbeitskreis soll Fragen zum Fernwärmenetz in Adelzhausen klären

Heizen mit Fernwärme? Das geplante Fernwärmenetz in Adelzhausen schlägt Wellen. Zu der Infoveranstaltung der Firma GP Joule gab es jetzt eine "Gegenveranstaltung".

Plus Zu dem geplanten Fernwärmenetz in Adelzhausen sind nicht nur bei Umweltpreisträger Werner Friedl einige Fragen offen. Es gibt Kritik am Gemeinderat, aber auch Fürsprecher.

Von Brigitte Glas

Etwa 100 Interes­sier­te kamen zur Veranstaltung "Miteinander reden über die ge­plan­te Fernwärme in Adelzhau­sen". Eingeladen hatte der Archi­tekt und Umweltpreisträger Pro­fessor Werner Friedl. Er war unzu­frieden mit dem Ablauf einer Info­veranstaltung der Firma GP Joule, die das Fernwärmenetz bauen will. Dass die Bürger das wohl auch waren, zeigte der große Zu­lauf zur "Gegenveranstaltung".

