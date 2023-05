Shopping Queen mit Adelzhausenerin startet am Montag

Die 63 Jahre alte Lydia Dill geht am Mittwoch zum Motto "Viva Magenta! Zaubere ein angesagtes Outfit mit der neuen Trendfarbe" in Augsburg einkaufen.

Ab Montag geht es los: Die Shopping-Queen-Folgen aus Augsburg werden ausgestrahlt. Bei den Dreharbeiten für die Vox-Sendung vor einigen Wochen war auch Lydia Dill aus Adelzhausen mit dabei. Die 63-Jährige hat bereits Erfahrungen bei anderen Fernsehformaten gesammelt und sich für eine Teilnahme beworben. Am Mittwoch, 15 Uhr, ist die Folge mit ihrer Einkaufstour zu sehen.

Lydia Dill aus Adelzhausen ist eine der Kandidatinnen von Shopping Queen in der Augsburg-Woche. Ausgestrahlt wird die Sendung Ende Mai auf Vox. Foto: Lydia Dill Selbstauslöser

Das Motto der Augsburger Einkaufswoche lautet: "Viva Magenta! Zaubere ein angesagtes Outfit mit der neuen Trendfarbe". Das Rezept bei "Shopping Queen" ist so simpel wie erfolgreich: Fünf Kandidatinnen haben vier Stunden Zeit, um sich passend zu dem von Designer Guido Maria Kretschmer vorgegebenen Motto einzukleiden und zu stylen. Dafür bekommen sie 500 Euro und dürfen zur Unterstützung eine Einkaufsbegleitung mitnehmen. Am Ende des Tages präsentieren die Kandidatinnen ihren Mitbewerberinnen das Outfit und bekommen von ihnen je nach Umsetzung bis zu zehn Punkte. Der Star-Designer darf zum Schluss ebenfalls seine Wertung abgeben. Wer die höchste Punktzahl hat, erhält 1000 Euro und eine imaginäre "Shopping Queen"-Krone.

Lydia Dill geht im TV am Mittwoch in Augsburg shoppen

Lydia Dill wurde bei ihrer Shoppingtour von Tochter Tamara begleitet. Ihr Outfit fand sie in zwei Augsburger Boutiquen: bei Fräulein D. in der Dominikanergasse und P21 in der Bahnhofstraße. Mit dem Ergebnis war die Adelzhausenerin mehr als zufrieden. Wie viele Punkte es dafür von ihren Konkurrentinnen und Kretschmer geben wird, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch um 15 Uhr auf Vox.

