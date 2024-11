Bäckereifiliale statt Tenne: Gemeinderat spricht über Antrag

Eine Tenne an der Hauptstraße in Adelzhausen soll in eine Bäckereifiliale umgenutzt werden. Um die entsprechende Nutzungsänderung geht es in der öffentlichen Sitzung des Adelzhausener Gemeinderats am Mittwoch, 4. Dezember. Weitere Themen sind eine Sonderbaufläche zum Baustoffrecycling in Adelzhausen, die Abwassergebühren und Bauanträge. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde. (AZ)