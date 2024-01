Adelzhausen

13:41 Uhr

Bauern blockieren A8-Auffahrt: "Fühlen uns von Behörden ausgebremst"

Am Mittwoch blockieren Landwirtinnen und Landwirte die A8-Auffahrt in Adelzhausen Richtung München. Auch am Dasinger Bauernmarkt wird demonstriert.

Plus Die Bauern-Protestwoche ist vorbei, die Unzufriedenheit der Bauern bleibt. So demonstrieren sie weiterhin – und blockieren die Autobahnauffahrt in Adelzhausen.

Von Dominik Durner

Gelegentlich hupt ein Auto- oder Lastwagenfahrer an der Autobahnauffahrt in Adelzhausen, häufig begleitet von einem nach oben gereckten Daumen oder einer aufmunternden Winkbewegung. Mit rund 20 Schleppern haben sich hier unzufriedene Landwirtinnen und Landwirte aus dem Wittelsbacher Land versammelt, die sich auch nach zwei Monaten der Proteste nicht gehört fühlen. Das ist aber nicht das Einzige, was den Aichach-Friedberger Bauern sauer aufstößt.

9 Bilder Eindrücke der Bauern-Spontandemos in Adelzhausen und Dasing Foto: Dominik Durner

Von 9 bis 14 Uhr öffnen und schließen die Landwirte mit jeweils zwei Traktoren im Viertelstundentakt die A8-Auffahrt in Richtung München, um ihren Unmut auszudrücken. "Arbeit muss sich wieder rechnen, die Landwirtschaft hat aber keinen Stellenwert mehr", sagt Kreisbäuerin Sabine Asum. Man werde ignoriert und habe das Gefühl, "dass die Politik das aussitzen will". Die Streichung der Agrardiesel-Subvention habe bekanntlich nur das Fass der Verfehlungen der vergangenen Jahre zum Überlaufen gebracht. "Wir würden aber schon erwarten, dass der Bundeskanzler mal das Gespräch sucht", fordert Asum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen