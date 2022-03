Baustoffrecycling wird verlagert - das bringt Adelzhausen Vorteile

Die Fläche für Baustoffrecycling wandert aus dem Gewerbegebiet Richtung Burgadelzhausen. Das gefällt dem Gemeinderat Adelzhausen aus mehreren Gründen.

Die Firma Konrad Schmaus Containerdienst und Baggerbetrieb will seine Fläche für Baustoffrecycling verlagern. Sie befindet sich derzeit im Gewerbegebiet in Adelzhausen. In der Verlegung sehen Gemeinderat und Bürgermeister Lorenz Braun einige Vorteile für den Ort.

Die Baustoffrecyclingfläche soll bei Burgadelzhausen entstehen. Dafür ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes nötig. Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung einem entsprechenden Vorentwurf zu, in dem die Sonderbaufläche ausgewiesen wird. Denn davon verspricht sich der Gemeinderat weniger Lastwagen, die durch Adelzhausen fahren, und eine gute Verkehrsanbindung.

Der Lastwagenverkehr fährt bislang von der A8 durch Adelzhausen

Die Firma Konrad Schmaus Containerdienst und Baggerbetrieb hat ihren Sitz im Gewerbegebiet in Adelzhausen. Dort lagert der Betrieb den Bauschutt. Einen Großteil des Lastwagenverkehrs wickelt er über die Autobahn A8 ab. Die Fahrzeuge müssen dafür jeweils durch den Ort zur Anschlussstelle fahren. Der Plan der Firma, die Fläche für Baustoffrecycling nun südlich von Adelzhausen anzusiedeln, stieß bei Bürgermeister Lorenz Braun auf offene Ohren. „Wir haben schon ein großes Interesse daran, dass sich die Situation im jetzigen Gewerbegebiet entspannt und der Verkehr weniger wird", betonte er.

Auf einer knapp 13.000 Quadratmeter großen Fläche sollen bei Burgadelzhausen eine Recyclinganlage für Bauschutt und Lagerflächen für mineralische Abfälle entstehen. Bau- und Abbruchabfälle wie Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenmaterial, Altholz und Grüngut sollen in dem Sondergebiet behandelt und gelagert werden. Kristina Pribil befürchtete allerdings eine Lärmbelästigung durch die Brechanlage. Sobald ein Bebauungsplan aufgestellt werde, brauche man die entsprechenden Gutachten, die die Auswirkung aufzeigen, sagte dazu Planer Hans Brugger und ergänzte: "Beim Flächennutzungsplan ist das noch nicht notwendig." Auch die Stellplätze für Lastwagen, die die Firma ebenfalls an den neuen Standort verlegen will, werden erst beim Bebauungsplan Thema sein.