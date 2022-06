Adelzhausen

06:00 Uhr

Bürgermeister verteidigt Nahwärme-Pläne für Adelzhausen

Heizen mit Fernwärme? Das geplante Fernwärmenetz in Adelzhausen schlägt Wellen.

Plus Braun reagiert auf die Kritik von Umweltpreisträger Friedl am Nahwärmeprojekt in Adelzhausen. Wie er die Initiative der Gemeinde verteidigt.

Von Gerlinde Drexler

Als "Startschuss in eine klimaneutrale Gemeinde" wertete Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun das geplante neue Nahwärmenetz. Fast 200 Interessierte waren Anfang Mai zum Infoabend der Firma GP Joule gekommen. Etwa 100 zwei Wochen später zur "Gegenveranstaltung" des Architekten und Umweltpreisträgers, Professor Werner Friedl. Die Vorwürfe, die Friedl erhoben hatte, wies der Bürgermeister in einer ausführlichen Stellungnahme in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch zurück.

