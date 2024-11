Der BC Adelzhausen baut einen Padel-Platz auf dem Sportgelände

Eine Mischung aus Tennis und Squash ist Padel. Die Sportart wird in einem Käfig aus Glas- und Gitterelementen gespielt. Einen solchen Padel-Platz baut die Tennisabteilung des BC Adelzhausen und verlegt dafür den Beachvolleyball-Platz auf dem Sportgelände am Römerweg. In seiner Sitzung am Mittwoch stimmte der Gemeinderat Adelzhausen dem Vorhaben zu.

Der geplante Padel-Platz hat eine Grundfläche von zehn mal 20 Meter und wird mit drei Meter hohen Stahlgitter- und Glaswänden umzäunt. Zur Beleuchtung sind vier Lampen vorgesehen. Um den Platz bauen zu können, muss das angrenzende Beachvolleyballfeld teilweise verlegt werden. Außerdem war vom Gemeinderat eine Befreiung notwendig, damit der als „begehbare Grünfläche“ festgesetzte Bereich als Spielfeld genutzt werden kann. Die Kosten für den Bau des Platzes übernimmt die Tennisabteilung. Unter der Voraussetzung, dass der Gemeinde keine zusätzlichen Kosten entstehen, stimmte der Gemeinderat der Befreiung zu.

Neue Route für A8-Schnellbus Dasing-Pasing in Adelzhausen

Die neue Route des Schnellbusses von Dasing nach Pasing durch die Raiffeisenstraße in Adelzhausen hat im Gemeinderat schon öfter für Diskussionen gesorgt. Ein Schreiben des Münchner Verkehrsverbundes (MVV) brachte sie erneut ins Rollen. Darin informierte der MVV, dass mit dem Fahrplanwechsel im Dezember kommenden Jahres die Route über die Autobahn mit einer Wende in der Raiffeisenstraße vorgesehen sei. Der Busverkehr werde zunehmen, war sich Simon Konrad sicher und plädierte dafür, gleich größer zu denken. Er regte an, die Zeit zu nutzen und den Park und Ride-Platz bei der Kapelle St. Salvator an der Autobahn auszubauen. Dann müsse jeder mit dem Auto hinfahren, wandte Alexandra Mahl ein. Bei einem Ausbau müsse man auch die entsprechende Infrastruktur schaffen, sagte Anton Schieg. Darunter auch einen Wendeplatz für den Schnellbus. Bürgermeister Lorenz Braun war skeptisch: „Ich weiß nicht, ob wir mit dem Parkplatz da oben große Jubelstürme auslösen.“ Er konnte sich vorstellen, dass es auch für eine Route durch die Raiffeisenstraße eine Lösung geben könnte. Vielleicht eine Einbahnstraßenregelung, wie sie Alexandra Mahl vorschlug.

Spenden Rund 1140 Euro an Spenden bekam die Gemeinde in den vergangenen drei Monaten. Darunter waren 750 Euro für die Musik AG und 250 Euro für die Kindergärten. Der Gemeinderat nahm die Spenden an.

Schulverband 209 Kinder gehen in die Grundschule in Adelzhausen, darunter 102 Schüler aus Adelzhausen. Weil die Zahl auf über 100 gestiegen ist, wurde mit Josef Mahl ein weiteres Mitglied für den Schulverband Adelzhausen-Tödtenried bestellt. Vertreten wird er von Alexandra Mahl.

Gerätehaus Rund 60 Quadratmeter groß ist das Gerätehaus, das der BC Adelzhausen auf seinem Sportgelände bauen wird. Darin werden der Rasenmäher und andere Geräte aufbewahrt.