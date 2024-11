Die Grundschule ist wieder ein „Haus der Forscher“

Die Grundschule Adelzhausen nahm wieder erfolgreich am Projekt „Haus der kleinen Forscher“ teil. Jeden Monat gab es eine neue Forscheraufgabe, die die Kinder freiwillig zu Hause und auch teilweise mit den Lehrerinnen und Lehrern in der Schule bearbeiteten. Wie bei echten Forschern wird erst eine Vermutung angestellt, die dann überprüft werden muss. Am Ende gibt es noch eine Erklärung oder Bestätigung der Vermutung. Die Ergebnisse werden an einer Wand im Schulhaus aufgestellt, sodass alle Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse betrachten und bewundern können. Das Projekt wird im nächsten Schuljahr fortgeführt.

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis