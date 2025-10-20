Eisiger Atem und heiße Duelle bei den Bogenschützen

Ein Hauch von Winter lag über dem Bäckerberg, als sich 21 der 25 aktiven Bogenschützinnen und -schützen der Salvatorschützen Adelzhausen zur Vereinsmeisterschaft in der Disziplin WA Halle einfanden. „Ich bin stolz, dass so viele trotz der Temperaturen gekommen sind“, sagte Abteilungsleiter Maximilian Löw. „Man spürt, dass hier eine echte Gemeinschaft am Werk ist – das ist mehr als nur Sport.“ In den Recurve-Klassen setzte sich bei den Herren Stefan Fröhlich in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen vor Florian Brückner, Markus Geil und Maximilian Löw durch. Bei den Damen triumphierte Sandra Dollinger vor Kristina Brückner-Löw, während sich bei den Senioren Peter Haug den Titel sicherte. In der Blankbogen-Klasse ging es heiß her: Fabian Goldstein krönte sich bei den Herren vor Sebastian Felber und Christopher Martin, der trotz seines dritten Platzes als Sportleiter mit dem Verlauf des Turniers hochzufrieden war. „Es ist einfach schön zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Freude hier geschossen wird“, sagte Martin. „Die Stimmung war fantastisch – sportlich fair, aber mit echtem Wettkampfgeist. Genau so soll eine Vereinsmeisterschaft sein.“ Bei den Blankbogen-Damen holte sich Melanie Martin den Titel vor Brigitte Geil und Cindy Augustin-Bledau, die trotz des dritten Platzes ein Lächeln im Gesicht trug: „Heute ging’s nicht ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein – und darum, gemeinsam durchzuhalten. Bei der Kälte war jeder Pfeil ein kleiner Sieg.“ In der Blankbogen-Masterklasse setzte sich Willi Hageleit gegen Virgil Varlan durch. Die Schülerinnen B-Klasse gewann Miriam Ankner vor Melina Martin, während bei den Schülerinnen C Hannah Martin den Sieg vor Johanna Felber errang. In der Langbogen-Herrenklasse sicherte sich Mathias Wazinger den Titel vor Johannes Dollinger.

