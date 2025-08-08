Stellplatzsatzung: Adelzhausen schärft nicht nach

Kurz vor der Sommerpause hat der Gemeinderat in Adelzhausen eine neue Stellplatzsatzung erlassen. Der Freistaat hat die Bayerische Bauordnung modernisiert und streicht zum 1. Oktober die Pflicht zur Errichtung von Stellplätzen. Er erlaubt den Gemeinden, eigenmächtig Stellplätze zu fordern.

Für bereits bestehende Stellplatzsatzungen gibt die bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung neue Obergrenzen für die Anzahl der vorgeschriebenen Stellplätze vor. Adelzhausen musste nun nachsteuern, damit die bestehende Satzung ihre Gültigkeit behält. Die neue Fassung wurde einstimmig beschlossen.

Adelzhausener dürfen weiterhin vor ihren Garagen parken

Bisher forderte die Adelzhausener Satzung beispielsweise bei Gebäuden mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen einen Stellplatz pro angefangener Nutzfläche von 30 Quadratmetern. Künftig dürfen die bayerischen Gemeinden nur noch einen Stellplatz pro 40 Quadratmeter verlangen.

In der Sitzung stand als letzter Schritt zur neuen Stellplatzsatzung die Entscheidung über den Umgang mit den sogenannten „gefangenen“ Stellplätzen aus. Das sind Parkflächen, die nur über eine davorliegende Parkfläche und nicht direkt von der Straße aus erreichbar sind. Anton Schieg plädierte dafür, die bestehende Satzung in diesem Punkt nicht zu verschärfen. Sie lässt diese Art von Stellplätzen zu.

Der Gemeinderat schloss sich Schieg an und entschied sich, die Zulassung von gefangenen Stellplätzen zu verlängern. Bürgerinnen und Bürger sowie ansässige Firmen und Praxen können in Adelzhausen auch in Zukunft die Vorplätze von Garagen als Stellplatz nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Vorplatz eine Mindesttiefe von sechs Metern aufweist.