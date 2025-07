Freiwillige Feuerwehr stellt ihr Können unter Beweis

Die Feuerwehr Adelzhausen ist fit für jeden Einsatz. Das stellten 24 Kameradinnen und Kameraden bei ihrer Leistungsprüfung im Bereich Löschen einmal mehr unter Beweis. Bei dieser Prüfung muss eine Gruppe von je neun Feuerwehrleuten den Aufbau eines Löschangriffs mit drei Angriffsrohren in einer vorgegebenen Zeit absolvieren. Dabei kommt es nicht nur auf die benötigte Zeit, sondern auch auf die Einhaltung genauer Abläufe, Strukturen oder Befehlswege an. Hinzu kommt die Absolvierung sogenannter Zusatzaufgaben, bei denen die Aktiven ihr Wissen rund um ihr Feuerwehrfahrzeug oder zu Themen wie Erste Hilfe oder Knoten und Stiche unter Beweis stellen können. Insgesamt kann die Leistungsprüfung in sechs verschiedenen Stufen absolviert werden. Im Regelfall wird sie alle zwei Jahre von einer Feuerwehr durchgeführt. Neben der Variante zum Löschangriff gibt es auch eine Variante zur Technischen Hilfeleistung.

Grundsätzliches Ziel dieser Leistungsprüfungen ist es, über eine intensive Vorbereitungszeit auf die Prüfung bestimmte Abläufe einzustudieren und sich ausführlich mit den eigenen technischen Möglichkeiten und Gerätschaften auseinanderzusetzen, sowie das eigene Fachwissen rund um das Thema Feuerwehr aufzufrischen.

Trotz der immensen Einsatzbelastung von im Schnitt 70 bis 100 Einsätzen im Jahr fanden sich unter den Adelzhauser Feuerwehrleuten so viele Kameradinnen und Kameraden zur Leistungsprüfung ein, das gleich drei Gruppen gebildet werden konnten. Als Schiedsrichter fungierten die beiden Kreisbrandmeister Anton Steinhart und Dominik Sauter sowie der Kommandant der Feuerwehr Eurasburg, Max Baumann. Nach knapp zwei Stunden schweißtreibender Arbeit konnten die Schiedsrichter zusammen mit Adelzhausens Kommandant Benjamin Gastl und dem Vereinsvorsitzenden Robert Treffler den aktiven Feuerwehrleuten zur bestandenen Prüfung gratulieren. Für die Gemeinde Adelzhausen gratulierte Gemeinderat Anton Schieg, der auch selbst als Teilnehmer die Leistungsprüfung erfolgreich absolviert hatte. Für Ende Oktober ist in Adelzhausen schon der nächste Termin geplant: Dann soll es in einer Leistungsprüfung um die Technische Hilfeleistung gehen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!