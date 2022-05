Gehweg zu bröcklig: Bürger in Irschenhofen trauen sich nicht zu kehren

Bei der Bürgerversammlung in Adelzhausen gibt es mehrere Anliegen. Irschenhofener beklagen schlechten Gehweg. Nützt eine Hundetoilette im Wald beim Oxenweg etwas?

Bei der Bürgerversammlung in Adelzhausen hatten die rund 70 Besucherinnen und Besucher mehrere Anliegen. Unter anderem forderten sie einen Fußgängerüberweg für Schulkinder und eine Hundetoilette im Wald beim Oxenweg.

Fußgängerüberweg Um zur Schule zu kommen, müssen die Kinder die Aichacher Straße überqueren. Bernhard Martin regte an, den Weg mit einem Fußgängerüberweg oder eine Ampel sicherer zu machen. Als Alternative schlug er Schulweghelfer vor. Er war generell der Ansicht, dass die Straßen in der Gemeinde zu unsicher für Kinder seien. Seine Anregung war, Tempo-30-Zonen einzuführen. Brauns Antwort: "Wenn es Sinn macht, dann machen wir das."

Hundetoilette, Gehwege und Baumaßnahmen waren Thema in Adelzhausen

Gehweg an der Ecknach Hans Lichtenstern interessierte, wann der restliche Gehweg entlang der Ecknach ausgebaut wird. Der werde ein Grünweg bleiben, sagte Braun. Für eine Befestigung fehle die Erlaubnis der Anlieger.

Gehweg Irschenhofen Straße und Gehweg waren aufgerissen worden, um Leitungen für die Versorgung mit Nahwärme zu verlegen. "Die Deckschicht ist eine Schande", sagt Anton Kopp. Sie sei so schlecht, dass "wir uns nicht trauen, den Gehweg zu kehren", weil sie dabei den Asphalt wegkehren würden. Die Gemeinde habe bei der Firma bereits reklamiert und werde noch mal nachhaken, sagte Braun.

Hundekot im Wald Im Wald beim Oxenweg waren Peter Gerrer einige mit Hundekot gefüllte Tüten aufgefallen. Er regte an, dort eine Hundetoilette aufzustellen. Die Gemeinde will das prüfen. Für den Bürgermeister ist es in erster Linie eine Sache des Charakters, ob Hundebesitzer diese Toilette zur Entsorgung nutzen. Bei rund 120 Hunden in der Gemeinde gebe es unter den Besitzern aber nur wenige schwarze Schafe, sagte er.

