Drei Kilometer Leitungen sind bisher für die Nahwärmeversorgung in Adelzhausen verlegt worden. 18 Haushalte beziehen bereits Nahwärme. Am Montag war der offizielle Festakt zur Inbetriebnahme der Heizzentrale an der Poststraße. Damit beginne „die Zukunft des Heizens“, freute sich Bürgermeister Lorenz Braun.

