In Adelzhausen wird das Wärmenetz erweitert

Noch im April beginnt in Adelzhausen der Bau der Heizzentrale, im November soll die erste Wärme fließen. Neue Bauabschnitte sind bereits in Planung.

Die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Nun geht es in Adelzhausen mit großen Schritten an die Umsetzung des Wärmenetzes, um die Einwohnerinnen und Einwohner mit nachhaltiger Wärme zu versorgen. Noch im April beginnt der Bau der Heizzentrale und ab November soll die erste Wärme fließen. Auf einer Infoveranstaltung wurden die Bürgerinnen und Bürger über den Status quo sowie die nächsten Bauabschnitte informiert, wie die ausführende Firma, GP Joule in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Haushalte im ersten Bauabschnitt werden laut GP Joule noch in diesem Jahr an die klimaschonende, vor Ort produzierte Nahwärme angeschlossen. Bürgermeister Lorenz Braun sagt laut Pressemitteilung: „Ich freue mich, dass Adelzhausen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft ist und wir unseren Einwohnerinnen und Einwohnern eine Alternative zum Heizen mit Öl und Gas anbieten können.“

Rohr- und Tiefbauarbeiten im Nordwesten von Adelzhausen

Im nordöstlichen Bereich des Ortes, einschließlich des Neubaugebietes, sind die Rohr- und Tiefbauarbeiten bereits fertig, im nordwestlichen Abschnitt werden die Arbeiten bis Mitte August abgeschlossen sein, in der Zugspitzstraße bis Anfang Oktober. Erzeugt wird die Wärme durch ein Blockheizkraftwerk und durch eine Hackgutanlage, die mit Hackgut aus der Region betrieben werden soll. Bis Ende 2025 soll eine Großwärmepumpe hinzukommen, um den steigenden Wärmebedarf zu decken. Denn das Wärmenetz wächst weiter. GP Joule und die Gemeinde Adelzhausen, die jeweils zu 50 Prozent an der Betreibergesellschaft des Wärmenetzes, den Renergiewerken Adelzhausen, beteiligt sind, planen derzeit den weiteren Ausbau.

Adelzhausen Bürgermeister Lorenz Braun (rechts) und Klaus Pöhner, Projektentwickler bei GP Joule, informierten über den Stand beim Wärmenetz. Foto: Gloria Geissler, GP Joule

Adelzhausen-West und Ost könnten ab Ende nächsten Jahres mit regenerativer Nahwärme versorgt werden, für die Straßenzüge im Süden soll ab 2026 die Erschließung starten. Das Interesse an der nachhaltigen Wärme sei groß, bestätigt auch Bürgermeister Lorenz Braun. Schon auf der Infoveranstaltung, zu der rund 140 Adelzhausenerinnen und Adelzhausener gekommen waren, wurden die ersten Anträge unterschrieben.

Anschließer können unter drei Varianten wählen

Wählen können die Bürgerinnen und Bürger aus drei Varianten: ein Vollanschluss, der direkt eine Wärmelieferung bedeutet, ein Netzanschluss, bei dem die Leitung direkt bis ins Haus gelegt wird, und ein Teilanschluss, bei dem die Leitung bis ans Grundstück gelegt wird. „So kann sich jeder die Option auf einen Anschluss offenhalten“, erklärt GP Joule-Kundenberater Marco Schwertberger.

Marco Schwertberger wird in den kommenden Wochen in Adelzhausen unterwegs sein und Interessierte individuell beraten. Auch in puncto Förderung ist er behilflich. Bis zu 70 Prozent Zuschuss sind laut Gebäudeenergiegesetz möglich.

Wer sich für einen Anschluss interessiert, findet alle wichtigen Informationen sowie die Antragsunterlagen auf der Webseite www.adelzhausen-fernwaerme.de. Auch ein Beratungstermin kann dort vereinbart werden. (AZ)