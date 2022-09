Adelzhausen

06:30 Uhr

In Landmannsdorf wird der Kanal saniert

Bis zur Brunnenstraße soll der Kanal in der Ortsdurchfahrt von Landmannsdorf, der Lantmarstraße, erneuert werden. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 700.000 Euro.

Plus Die Gemeinde Adelzhausen erwartet 700.000 Euro Kosten für die Kanalsanierung in Landmannsdorf. Es gibt aber noch Unbekannte. Und es eilt wegen eines anderen Projektes.

Etwa 60 Jahre alt sind die Kanalrohre, durch die im Adelzhausener Ortsteil Landmannsdorf Regen- und Schmutzwasser abfließen. Sie müssen saniert werden. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei rund 700.000 Euro, teilte Bürgermeister Lorenz Braun dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch mit. Es gibt aber noch die eine oder andere Unbekannte in der Rechnung.

