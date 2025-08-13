Jugendfeuerwehr veranstaltet Feuerwehr-Turnier mit Spielstationen

Die Jugendfeuerwehr Adelzhausen hat im Rahmen des Kinderferienprogramms wieder ein Feuerwehr-Turnier veranstaltet. Mit der Ausrüstung der Feuerwehr wurden insgesamt sechs Spielstationen aufgebaut. Die 15 Kinder mussten ihre Geschicklichkeit dabei im Minigolf, Parcourlaufen, Zielwurf, Puzzeln, Verstecken und Erster Hilfe beweisen. Alle Kinder meisterten die Stationen hervorragend und bewiesen somit, dass sie später mal für den Feuerwehrdienst geeignet sind.

Icon vergrößern Gruppenbild Foto: Timo Treffler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gruppenbild Foto: Timo Treffler

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!