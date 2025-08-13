Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Adelzhausen: Jugendfeuerwehr veranstaltet Feuerwehr-Turnier mit Spielstationen

Adelzhausen

Jugendfeuerwehr veranstaltet Feuerwehr-Turnier mit Spielstationen

15 Kinder beweisen ihre Geschicklichkeit im Minigolf, Parcourlaufen, Zielwurf, Puzzeln, Verstecken und Erster Hilfe.
Von Timo Treffler
    • |
    • |
    • |
    Minigolf
    Minigolf Foto: Timo Treffler

    Die Jugendfeuerwehr Adelzhausen hat im Rahmen des Kinderferienprogramms wieder ein Feuerwehr-Turnier veranstaltet. Mit der Ausrüstung der Feuerwehr wurden insgesamt sechs Spielstationen aufgebaut. Die 15 Kinder mussten ihre Geschicklichkeit dabei im Minigolf, Parcourlaufen, Zielwurf, Puzzeln, Verstecken und Erster Hilfe beweisen. Alle Kinder meisterten die Stationen hervorragend und bewiesen somit, dass sie später mal für den Feuerwehrdienst geeignet sind.

    Gruppenbild
    Gruppenbild Foto: Timo Treffler

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden