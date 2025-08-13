Jugendfeuerwehr veranstaltet Feuerwehr-Turnier mit Spielstationen

Die Jugendfeuerwehr Adelzhausen hat im Rahmen des Kinderferienprogramms wieder ein Feuerwehr-Turnier veranstaltet. Mit der Ausrüstung der Feuerwehr wurden insgesamt sechs Spielstationen aufgebaut. Die 15 Kinder mussten ihre Geschicklichkeit dabei im Minigolf, Parcourlaufen, Zielwurf, Puzzeln, Verstecken und Erster Hilfe beweisen. Alle Kinder meisterten die Stationen hervorragend und bewiesen somit, dass sie später mal für den Feuerwehrdienst geeignet sind.
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden