Adelzhausen

07:00 Uhr

Kita, Baugebiet und Grundstückskäufe: Adelzhausen greift in den Sparstrumpf

Die Straße vor dem neuen Baugebiet "Adelzhausen-Ost" am Ortseingang der Gemeinde ist bereits verbreitert, der neue Geh- und Radweg angelegt worden.

Plus Adelzhausen muss in diesem Jahr in seinen Sparstrumpf greifen - unter anderem für das neue Kinderhaus, das neue Baugebiet und mögliche weitere Grundstückskäufe.

Von Gerlinde Drexler

Die gestiegenen Energiekosten machen sich im Haushalt der Gemeinde Adelzhausen bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr steigt das Gesamtvolumen um 38 Prozent auf insgesamt fast 9,3 Millionen Euro an. Grund dafür sind allerdings auch zusätzliche Personalkosten für neue Kindergartengruppen. Der neue Kindergarten ist mit rund zwei Millionen Euro die größte Investition in diesem Jahr. Die Gemeinde schultert alles ohne Kredit. Auf der hohen Kante hat sie am Jahresende aber nicht mehr viel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

