Photovoltaikanlage bei Landmannsdorf: Gewinnt Landwirt damit Wasserstoff?

Plus Ein Landwirt plant bei Landmannsdorf eine Photovoltaikanlage auf 4,5 Hektar. Er kann sich vorstellen, damit Wasserstoff zu erzeugen. Doch es gibt Hürden.

Als eine „zukunftsfähige Idee“ wertete der Adelzhausener Gemeinderat den Antrag eines Landwirts aus dem Ortsteil Landmannsdorf. Er plant auf einer 4,5 Hektar großen Fläche südlich des Dorfes, den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Dabei spielt er mit dem Gedanken, mit der aus der Sonne gewonnenen Energie, grünen Wasserstoff zu erzeugen. Noch aber ist unklar, ob das möglich ist.