Landsmannsdorfer erkundet Namibia abseits touristischer Pfade

Mehrfach hat Franz Grieser aus Landmannsdorf Namibia bereist. Er war auf Tuchfühlung mit Elefanten und sah Landschaften wie auf dem Mars. In Vorträgen berichtet er davon.

Franz Grieser aus dem Adelzhausener Ortsteil Landmannsdorf war in diesem Jahr mehrfach in Namibia unterwegs. Unterschiedliche Reisepartner erkundeten mit ihm das Land abseits touristischer Pfade. Grieser berichtet von den Reisen bei Vorträgen und in unserer Zeitung:

Wir sind gerade dabei, unser Lager für die Nacht aufzubauen. Plötzlich ruft mich mein Reisepartner Martin Poppen aus dem Münsterland zu sich. Er hat einen Löwen entdeckt. Erst gestern hatten wir eine abenteuerliche Begegnung mit einer Elefantenherde. Wir standen mit unserem Auto inmitten der Herde. Und jetzt ein Löwe. Nur etwa 150 Meter entfernt frisst er an seiner Beute, einer Oryx-Antilope.

In der Wüste Namib kann man die Stille hören

Schnell bauen wir das Dachzelt wieder ab und fahren zum Löwen. Keine drei Meter von ihm entfernt, können wir das schaurige Mahl beobachten. Immer wieder greift er uns an. Doch im Schutz unseres Autos kann er uns nichts anhaben. Die folgende Nacht verbringe ich jedoch lieber im Auto. Denn wir befinden uns im Hoanib-Tal in Namibia. Weitab jeglicher Zivilisation und ohne Telefonkontakt zur Außenwelt. Wir sind alleine hier. Wegen der Corona-Pandemie sind so gut wie keine Touristen im Land.

Bei seinen Reisen in Namibia ging es für Franz Grieser und seine Reisegefährten mehrfach durch vollkommen einsame Wüstenlandschaften. Foto: Franz Grieser

Noch einsamer wird es, als wir in einer geführten Tour in acht Tagen die Wüste Namib von Süd nach Nord mit Autos durchqueren. Ein Erlebnis, das unter die Haut geht. Hier kann man die Stille hören. Nur das Pfeifen der Geckos dringt ans Ohr. Die Namib ist die trockenste, einsamste, aber auch die sauberste Wüste der Erde. Sand, so weit das Auge reicht. Hier ist nirgends Müll zu finden. Natur pur. Wir haben alles dabei. Wasser, Feuerholz und Nahrung. Wir nehmen auch unseren Abfall wieder mit. Nur mit gegenseitiger Hilfe ist es zu schaffen, diese einmalige Dünenlandschaft von Aus bis nach Swakopmund zu durchqueren.

Eine Steinwüste ohne Mensch und Tier – fast wie auf dem Mars

Eine andere Tour führt uns in die Palmwag Concession. Stundenlang durchfahren wir eine Hamada (Steinwüste), ein Meer aus roten Steinen. Die Landschaft könnte genauso gut auf dem Mars sein. Tagelang sehen wir kein Tier und erst recht keinen Menschen. Sogar die Pflanzen, die hier vereinzelt wachsen, scheinen von einem anderen Planeten zu sein.

Nach fünf Stunden Fahrt und 54 Kilometern Wegstrecke erreichen wir das Desolation Valley. Der Blick in dieses unglaublich schöne Tal lässt uns jeden anstrengenden Kilometer, den wir hinter uns haben, im Nu vergessen: farbige Berge in allen Nuancen, Millionen Jahre alter Vulkanschutt, wohin man blickt. Eine Gegend wie aus der Entstehungszeit unserer Erde. Den ganzen Januar verbringe ich in Namibia.

Eine Tour führt Franz Grieser in die Palmwag Concession. Stundenlang durchfuhr er eine Hamada (Steinwüste), ein Meer aus roten Steinen. Die Landschaft könnte genauso gut auf dem Mars sein. Foto: Franz Grieser

Mit dem Auto geht es durch einen 300 Meter breiten, schlammigen Fluss

Die Tour hat mich derart begeistert, dass ich im April noch mal hingeflogen bin. Diesmal wollen wir von Swakopmund bis nach Kunenemund, an die Grenze zu Angola. Wir sind dieselbe Truppe wie im Januar. Martin und ich sind die einzigen Ausländer. Alle anderen sind Deutsch-Namibianer. Doch die Regenzeit, die heuer besonders viel Regen gebracht hat, sorgt für Probleme, die man in einem Wüstenland wie Namibia eigentlich nicht erwartet hätte.

Es gehört schon eine gehörige Portion Mut dazu, einen 300 Meter breiten, schlammigen Fluss mit dem Auto zu durchqueren. Denn Hunderte Kilometer und mehrere Tagesreisen von der Zivilisation entfernt ist man auf sich selbst angewiesen. Fremde Hilfe oder gar einen Abschleppdienst gibt es hier nicht. Foto: Franz Grieser

Denn manche Flüsse, die seit Jahren trocken liegen, führen nun Wasser. Es gehört schon eine gehörige Portion Mut dazu, einen 300 Meter breiten, schlammigen Fluss mit dem Auto zu durchqueren. Denn hier, im "Skeleton Coast Nationalpark", Hunderte Kilometer und mehrere Tagesreisen von der Zivilisation entfernt, ist man auf sich selbst angewiesen. Fremde Hilfe oder gar einen Abschleppdienst findet man hier wohl kaum. Doch Harry, unser Tourguide, hat Erfahrung. Er findet eine geeignete Furt, damit wir alle das andere Ufer erreichen.

Besuch im Gebiet der Himba-Nomaden im Hartmanns-Tal

Es kann also weitergehen. Immer am Ufer des Atlantiks entlang, erreichen wir nach sieben Tagen den nördlichsten Punkt Namibias. Am anderen Ufer des Kunene liegt Angola. Pelikane, Tausende Robben, Schakale und Oryx-Antilopen sind die wenigen Lebewesen, die hier in dieser trockenen Region überleben können. Der Rückweg führt uns über das Hartmanns-Tal durch das Gebiet der Himba-Nomaden. Der Stamm lebt hier im Norden Namibias von seinen Rinderherden. Doch die Trockenheit der letzten Jahre hat einen Großteil der Herden das Leben gekostet. Dieses faszinierende Volk führt ein traditionelles, hartes Leben in einer wunderschönen, aber erbarmungslosen Landschaft.

Mehrfach war Franz Grieser (rechts) aus dem Adelzhausener Ortsteil Landmannsdorf in den vergangenen Jahren in Namibia unterwegs. Das Bild zeigt ihn mit seinem Reisepartner Martin Poppen (links) aus dem Münsterland am Eingang zum Skeleton Coast Nationalpark. Poppen ist Reiseleiter im südlichen Afrika. Foto: Franz Grieser

Wieder bleibe ich vier Wochen im Land. Denn hier kann ich mit Martin noch viele Abenteuer erleben. Noch zweimal in diesem Jahr habe ich dieses faszinierende Land im Süden Afrikas besucht. Einmal mit meiner Frau und einem befreundeten Paar und einmal mit 14 Freunden aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, mit denen ich nochmal eine Tour durch die Namib gemacht habe.

Mehr über diese Reisen gibt's bei Multimedia-Vorträgen jeweils ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt in Adelzhausen, Turnhalle, am Freitag, 26. August, und Samstag, 27. August; in Sielenbach, Pfarrheim, am Freitag, 2. September, und Samstag, 3. September; in Zahling, Bürgerhaus, am Freitag, 9. September; Petersdorf, Sportheim, am Freitag, 16. September; in Untergriesbach, Gasthof Wagner, am Freitag, 30. September. Bei den Vorträgen sammelt Grieser Spenden für Projekte in Afrika, darunter eine Schule in Ikumba in Uganda sowie in Zentral- und Südamerika. Er sagt: "Da ich meist bei der ländlichen Bevölkerung unterkomme, sehe ich schnell, wo die Not am größten ist."