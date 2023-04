Adelzhausen

Lydia Dill aus Adelzhausen will Shopping Queen von Augsburg werden

Plus Die 63 Jahre alte Lydia Dill ist Ende Mai bei der VOX-Sendung "Shopping Queen" im Fernsehen zu sehen. Es ist nicht ihr erster Auftritt vor der Kamera.

20 Kilometer beträgt eigentlich die maximale Entfernung zwischen dem Wohnort der Shopping-Queen-Kandidatinnen und der Einkaufsstadt. Lydia Dill wohnt jedoch in Adelzhausen - und das liegt 23 Kilometer von Augsburg entfernt. Trotzdem ist die 63-Jährige eine von fünf Kandidatinnen der Vox-Sendung, die um den Titel "Shopping Queen" von Augsburg kämpft. "Ich habe offenbar beim Casting überzeugen können", sagt Dill und lacht dabei. Kein Wunder, es ist nicht das erste Fernsehformat, in dem die Adelzhausenerin auftritt. Geht es nach ihr, dann soll ihre Teilnahme bei Shopping Queen auch nicht ihr letzter TV-Auftritt gewesen sein.

Lydia Dill ist eine der fünf Kandidatinnen bei Shopping Queen Augsburg

Ihre Liebe zu TV-Kameras begann 2021 mit der Spielshow "99 - Einer schlägt sie alle", die auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. 100 Kandidatinnen und Kandidaten treten dort in 99 Spielen um ein Preisgeld in Höhe von 99.000 Euro an. Mehr als 60 Spiele lang konnte sich Dill behaupten - ihr Lebensgefährte Jörg Rudnik sogar mehr als 70. Dafür drehte das Paar 14 Tage lang in Amsterdam. "Das war so eine tolle Zeit - und als ich nach Hause zurück in den Alltag kam, war mir klar, so etwas möchte ich weitermachen", erinnert sich Dill, die in Adelzhausen eine Ferienwohnung vermietet. Es folgten mehrere Komparsenrollen und Auftritte bei "Mein Mann kann" oder "Schrauben, Sägen, Siegen" - beides gemeinsam mit ihrem Partner, der ebenfalls vom "Fernseh-Fieber" gepackt wurde.

