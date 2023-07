Mit buntem Sport- und Unterhaltungsprogramm feiert der BCA 75 Jahre

Plus Der Andrang auf das viertägige Fest in Adelzhausen anlässlich des Vereinsjubiläums war groß. Besonders im Festzelt war die Stimmung gut.

Einen äußerst gelungen 75. Geburtstag feierte der BC Adelzhausen von Donnerstag bis Sonntag auf seinem Sportgelände am Römerweg. Mit einem bunten Sport- und Unterhaltungsprogramm traf der Verein den Geschmack von allen Generationen und wurde mit großem Andrang an allen Tagen, gepaart mit bestem Wetter, belohnt.

"Der Antrieb der vielen Ehrenamtlichen ist natürlich immer, dass das Angebot im Verein auch angenommen wird. Und das ist hier absolut der Fall", zeigte sich Vorsitzender Armin Seidel stolz und glücklich am Sonntag bei seiner Festansprache. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die letzten Zweifel beseitigt, ob die Feierlichkeiten ein voller Erfolg werden würden. Auch der BLSV-Kreisvorsitzende Richard Hangl war voll des Lobes: "Es ist schön zu sehen wie sich dieser Verein entwickelt hat, von damals wenigen Gründungsmitgliedern zu aktuell 913 Leuten. Und auch das Sportangebot wurde von einst nur Fußball immer weiter und zeitgemäß ausgebaut."