Musik und Geschichten in Mundart bei der Weihnachtsfeier

Bereits seit Jahrzehnten wird für die Adelzhausener von der Pfarrei mit Unterstützung der Damengymnastik des BC Adelzhausen am dritten Adventssonntag im Pfarrsaal eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Aufgespielt haben in diesem Jahr erstmals Mitglieder der Dorfplatzmusikanten (immer in wechselnder Besetzung). Untermalt mit Musik wurden Geschichten in fränkischer, schwäbischer und bayerischer Mundart erzählt.

