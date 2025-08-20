Nachtwanderung durch die Pfarreiengemeinschaft mit Gruselfaktor

Der Pfarrgemeinderat Adelzhausen veranstaltete im Rahmen des Kinderferienprogramms eine Nachtwanderung durch die Pfarreiengemeinschaft. Hierbei erkundeten die Kinder die Umgebung und mussten ihr Geschick in verschiedenen Spielen beweisen. Die Tour führte auch an einem gruseligen Bauernhof vorbei, wo es immer wieder zu gruseligen Begegnungen kam. Den mutigen Kindern konnte das jedoch keine Angst einjagen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!